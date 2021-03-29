قناة السويس تكشف موعد عودة الملاحة إلى طبيعتها

أعلنت هيئة قناة السويس اليوم الاثنين أن حركة الملاحة قد تعود اليوم الإثنين إلى طبيعتها، مشيرة إلى أن عبور السفن المنتظرة بسبب جنوح "إيفر غيفن" سيستغرق 3 أيام ونصف تقريبا.

وأعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، اليوم الإثنين أن جهود الإنقاذ تمكنت من تغيير اتجاه حاملة الحاويات العالقة في القناة بنسبة 80% بعد أن نجحت قاطرات عملاقة في تعويمها جزئيا، ولكن الشركة الهولندية التي تساعد في تعويم السفينة أكدت أن "الأصعب" لم يُنجز بعد.

وقال ربيع إن عملية التعويم التي بدأت فجر الاثنين وشاركت فيها أكثر من 10 قاطرات عملاقة نجحت في "تعديل مسار السفينة بنسبة 80% وابتعاد مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 مترًا بدلا من 4 أمتار".

وأشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ب"نجاح" العملية الجارية لإنهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس، في تغريدة على تويتر.

وكتب السيسي "نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب".

وأضاف الرئيس المصري أن "اعادة الأمور لمسارها الطبيعي بأيد مصرية يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي تمر عبر هذا الشريان الملاحي المحوري".

غير أن المدير التنفيذي لمجموعة "رويال بوسكاليس"، الشركة الأم للشركة الهولندية المكلفة المساعدة في تحرير السفينة العالقة، قال إن "الأصعب ما زال أمامنا" لإتمام العملية.

وأضاف بيتر بيردوفسكي متحدثا للإذاعة العامة الهولندية "الخبر السار هو أنه تم تحرير مؤخرة (السفينة) لكن هذا كان برأينا الجزء الأسهل. التحدي ما زال أمامنا" لتسيير السفينة.

استؤنفت قبيل الظهر عمليات الشد والقطر من أجل تحريك مقدمة السفينة البنمية الجانحة التي تبلغ حمولتها أكثر من 200 الف طن، وفقا لقناة اكسترا نيوز المحلية التي تبث مباشرة عملية القطر من مدينة السويس، شمال شرق القاهرة.

وكان ربيع أوضح أنه "سيتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه (في القناة) الى أقصى ارتفاع له اعتبارا من الساعة الحادية عشرة والنصف (التاسعة والنصف ت غ) ليصل الى مترين بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح في منتصف المجرى الملاحي".

وتعهد رئيس هيئة قناة السويس بأن "يتم استئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد تعويم السفينة بشكل كامل وتوجيهها" الى منطقة الانتظار لإخضاعها لفحص فني.

وتوقع ربيع أن يستغرق عبور السفن المنتظرة عند مدخلي قناة السويس "ثلاثة أيام ونصف تقريبا" بعد تعويم السفينة ايفن غيفن.

وقال أن القناة ستعمل "على مدار 24 ساعة" لتتمكن السفن المنتظرة، التي بلغ عددها حتى الان 425 بحسب موقع "لويدز ليست"، من العبور في أسرع وقت ممكن.

من جهتها أعلنت شركة "شوي كيسن" المالكة لحاملة الحاويات أن السفينة "عالقة بزاوية 30 درجة نحو القناة" لكن بات بوسعها التحرك بهامش أكبر.

وأكد متحدث باسم الشركة لم يذكر اسمه أن السفينة "استدارت" لكنها "ليست عائمة بعد"، مشيرا إلى أن مقدمها تضرر حين علقت في القناة لكن "لم تتم معاينة أي أضرار إضافية".

وذكر رئيس هيئة قناة السويس أن مناورات الشد بدأت فجر الاثنين لتعويم السفينة بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من اربعة اتجاهات مختلفة، مؤكدا وصول القاطرة الهولندية إيه بي إل غارد مساء الأحد ومشاركتها في جهود تعويم السفينة.

وابتعدت مؤخرة السفينة عن الضفة الغربية للقناة، بحسب ما أظهر موقعا "فيسل فايندر" و"ماي شيب تراكينغ" لرصد حركة السفن فجر الإثنين.

جنحت سفينة الحاويات "إم في إيفر غيفن" وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس صباح الثلاثاء فأغلقته بالكامل، ما عطّل الملاحة في الاتجاهين.

وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.

وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل والتسبب بتأخير بالغ في عمليات تسليم النفط ومنتجات أخرى.

وأشار تقرير لشركة أليانز للتأمين إلى أن اليوم في تعطّل نقل البضائع، نتيجة وقف الملاحة بالقناة، "يكلّف التجارة العالمية من 6 إلى 10 مليارات دولار".

وقالت شركة "لويدز ليست" إنّ الغلق يعيق شحنات تقدر قيمتها بنحو 9,6 مليار دولار يوميًا بين آسيا وأوروبا.

وأشارت "لويدز ليست" إلى أن "الحسابات التقريبية" تفيد بأن حركة السفن اليومية من آسيا إلى أوروبا تُقّدر قيمتها بحوالي 5,1 مليار دولار ومن أوروبا إلى آسيا تُقّدر بنحو 4,5 مليار دولار.

ومن جهته قدّر ربيع السبت الخسائر اليومية لقناة السويس بسبب تعطل الملاحة ما بين 12 و14 مليون دولار.

والسبت أعلنت وزارة النفط السورية أنها تعمد إلى "ترشيد توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية" لتجنّب انقطاعها، بعدما تأخر وصول ناقلة كانت تحمل النفط ومشتقات نفطية إلى البلاد بسبب إغلاق قناة السويس.



وفي انتظار استئناف الملاحة في قناة السويس، قررت شركات ملاحية كبرى مثل ميرسك الدنماركية أو الشركة العامة الملاحية (سيه ام آه سيه جيه ام) الفرنسية تحويل بعض السفن الى طريق رأس الرجاء الصالح الذي يتطلب الدوران حول قارة افريقيا وهو ما يعني 6 الاف كيلومتر اضافية الى الرحلة بين سنغافورة وروتردام على سبيل المثال.

وأوضح متحدث باسم الشركة الفرنسية لفرانس برس أن "المجموعة قرّرت تحويل خط سير اثنيتن من سفنها المتجهة الى اسيا الى رأس الرجاء الصالح وتدرس خيارات أخرى لعملائها من بينها نقل البضائع على متن طائرات أو عبر خطوط السكك الحديدية".















