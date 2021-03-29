العراق: انفجار يستهدف رتلاً لقوات التحالف الدولي

أفادت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الاثنين بأن رتلا تابعا لقوات التحالف الدولي تعرض لانفجار عبوة ناسفة في محافظة بابل100، كم جنوبي بغداد.

وقالت خلية الإعلام ، في بيان صحفي اليوم ، إن رتلا" للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي بشركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين، تعرض لانفجار عبوة ناسفة على طريق الحلة السريع بالقرب من جسر الدغارة ضمن قاطع مسؤولية مديرية شرطة محافظة بابل، ما أدى لاحتراق إحدى العجلات وإصابة سائقها العراقي".

وذكرت أن "السائق تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وقد استمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة".

وبحسب شهود عيان، فإن النيران التهمت إحدى الشاحنات وتصاعدت سحب كثيفة من الدخان الأسود بعد الانفجار.