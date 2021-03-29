مستشار السيسي للموانئ: مصر لن تتحمل أي عقوبات جراء توقف السويس

قال الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، والرئيس السابق للهيئة العامة لقناة السويس، إن مصر نجحت بعظمة أبنائها وقوة سواعدها في تحريك السفينة البنمية الشاحطة خلال عملية استغرقت وقتاً قياسياً، في الوقت الذي قالت شركات الشحن العالمية إنها قد تستغرق أسابيع كاملة.

وأضاف مميش لـ«الاتحاد» أن مصر لن يطبق عليها أي غرامات خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن تتحمل الشركة الخاصة بالسفينة كافة الأمور القانونية التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن الأهم وهو قناة السويس ستعود للعمل بشكل كامل بداية من اليوم، ولمدة 3 أيام مقبلة ستعمل على مدار الساعة.

وأشار مميش إلى أن هناك أكثر من 300 سفينة واقفة في المجرى الملاحي لقناة السويس، فيما سيتم شد السفينة الجانحة لممر البحيرات حتى يتم السماح لباقي السفن بالمرور، وهو ما سيتم نقله عبر كافة وسائل الإعلام العربية والعالمية على مدار اليوم، مؤكداً على نجاح السواعد المصرية في المهمة.

وكشف مميش تفاصيل خاصة عن العملية الهامة التي لم تستدع فيها مصر الحل الأصعب وهو تفريغ حمولة السفينة البالغة أكثر من 240 طناً، حيث استخدمت حسابات المد والجزر، وكان واضحاً أن الحل الأمل هو استخدام قوة المد فجر الاثنين، وهي العملية التي أثبتت نجاحها باستخدام الكراكات التي وصل عددها لـ14 كراكة.

وأعلنت الهيئة العامة لقناة السويس نجاحها في تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلاً من 4 أمتار.

ومن المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى، مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحاً ليصل إلى مترين، بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي.

ووجهت إدارة قناة السويس، رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريباً وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.



