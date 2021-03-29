الجائزة العالمية للرواية العربية تعلن قائمتها القصيرة لعام 2021



أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية (أي باف)، اليوم الاثنين، قائمتها القصيرة لعام 2021 وضمت ست روايات من الأردن وتونس والمغرب والجزائر والعراق.

وشملت القائمة روايات (دفاتر الوراق) للأردني جلال برجس، و(الاشتياق إلى الجارة) للتونسي الحبيب السالمي، و(الملف 42) للمغربي عبد المجيد سباطة، و(عين حمورابي) للجزائري عبد اللطيف ولد عبد الله، و(نازلة دار الأكابر) للتونسية أميرة غنيم، و(وشم الطائر) للعراقية دنيا ميخائيل.

ويحصل كل مرشح بالقائمة القصيرة على عشرة آلاف دولار، فيما يحصل الفائز في نهاية مايو القادم على 50 ألف دولار إضافية.

وكانت الجائزة قد تلقت في دورتها الرابعة عشرة 121 عملاً روائياً من 13 دولة، قبل أن تعلن لجنة تحكيم القائمة الطويلة بداية هذا الشهر، وضمت 16 عملاً.

تشكلت لجنة التحكيم برئاسة الشاعر والكاتب اللبناني شوقي بزيع وعضوية كل من: المترجمة اللبنانية صفاء جبران، والمترجم المغربي محمد آيت حنا، والكاتب اليمني علي المقري، والإعلامية الإماراتية عائشة سلطان.

تأسست الجائزة العالمية للرواية العربية عام 2007، وترعاها (مؤسسة جائزة البوكر) في لندن، وتمولها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.



