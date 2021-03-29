الحريري يرد على عون: وصلت الرسالة ولا داعي للرد

شعبان بلال (القاهرة)

رد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، على تصريحات الرئيس ميشال عون التي اتهمه فيها بنسف كل القواعد المعتادة لتشكيل الحكومات في لبنان.

وقال الحريري عبر حسابه الرسمي "تويتر"، "وصلت الرسالة .. لا داعي للرد، نسأل الله الرأفة باللبنانيين".

وذكر الرئيس اللبناني ميشال عون، في وقت سابق، إن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري "نام ثم استفاق على مقاربة حكومية تنسف كل القواعد التي اعتدنا على اعتمادها في تشكيل الحكومات".

ووجه عون حديثه خلال مؤتمر صحفي إلى الحريري قائلا :"هو يعرف أنني محروق على تشكيل الحكومة، ولكن هذا لا يعني أن من حقه أن يستغل حرصي الشديد على تأليفها في أسرع وقت كي يفرض عليّ تركيبة مناسبة له وليس للبلد".

وفي أكتوبر الماضي تم تكليف سعد الحريري يمهمة تشكيل الحكومة للمرة الرابعة، حيث تعهد بتشكيل حكومة اختصاصيين لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لتلقي مساعدات خارجية.

وقدم الحريري إلى رئيس الجمهورية "تشكيلة حكومية من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص، بعيدا عن الانتماء الحزبي"، إلا أن عون أعلن اعتراضه على تشكيلة الحريري، معتبرا أنه شكلها دون الاتفاق معه من خلال تفرد بتسمية الوزراء.