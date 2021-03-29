تعيين ستيفن يوجالينجام مديراً تنفيذياً لشركة قناة السويس

أعلنت شركة قناة السويس للحاويات التابعة لمجموعة ميرسك الدنمركية في بيان صحفي، اليوم الاثنين، عن تعيين ستيفن يوجالينجام مديراً تنفيذاً للشركة بمصر اعتباراً من أول أبريل 2021 خلفاً للارس فانج كريستنسن.

وتملك ميرسك 55 بالمئة من قناة السويس للحاويات من خلال شركتها التابعة ايه.بي.ام ترمينلز، وتملك كوسكو باسيفيك 20 بالمئة، وهيئة قناة السويس عشرة بالمئة، والبنك الأهلي المصري خمسة بالمئة والنسبة المتبقية لشركات خاصة.