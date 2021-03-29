السيسي يتوجه بالشكر لكل مصري ساهم في إنهاء أزمة قناة السويس

توجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنياً وعملياً في إنهاء هذه الأزمة.

وقال عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب. وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي، بأيد مصرية، يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري».

وأضاف: «وإنني أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنياً وعملياً في إنهاء هذه الأزمة. لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوماً، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهداً أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون».