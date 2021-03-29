إندونيسيا تكشف تفاصيل جديدة عن هجوم الكاتدرائية

نشرت الشرطة الإندونيسية، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة عن الهجوم الانتحاري الذي وقع خارج كنيسة في إقليم ساوث سولاويسي

وقالت قناة كومباس التلفزيونية الإخبارية إن الشرطة الإندونيسية عثرت خلال مداهمة خارج العاصمة جاكرتا اليوم الاثنين على متفجرات لها علاقة بهجوم انتحاري أمس الأحد على كاتدرائية في جزيرة سولاويسي.

وأضافت أن المداهمات نُفذت في عدة مناطق بعد الهجوم الذي وقع في مدينة ماكاسار.

والمهاجمان هما القتيلان الوحيدان في الهجوم الذي أسقط 19 مصابا ووقع قبيل انتهاء قداس في أول أيام أسبوع عيد القيامة.



وقالت الشرطة أمس الأحد إن المهاجمين رجل وامرأة ينتميان إلى جماعة تستلهم فكر تنظيم داعش والتي يُشتبه بتنفيذها هجمات انتحارية على كنائس وموقع للشرطة مما أودى بحياة 30 شخصا على الأقل في مدينة سورابايا عام 2018.

واعتقلت الشرطة أمس أربعة يُشتبه بأنهم من أعضاء الجماعة فيما يتعلق بالهجوم على الكنيسة.

كانت الشرطة قد اعتقلت نحو 20 يُشتبه بانتمائهم للجماعة في يناير. وتعتقد السلطات أن الجماعة شاركت في هجوم انتحاري مزدوج على كنيسة بالفلبين عام 2019 مما أسقط أكثر من 20 قتيلا.



