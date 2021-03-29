الصحة العالمية تصدر تقريرها بشأن مصدر كورونا

خلص تقرير مشترك لخبراء منظمة الصحة العالمية وآخرين صينيين إلى أن انتقال فيروس كورونا إلى الإنسان عبر حيوان فرضية "محتملة إلى محتملة جداً"، في مقابل "استبعاد تام" لفرضية تسرّب الفيروس من مختبر.

وبحسب النسخة النهائية للتقرير الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، شدّد الخبراء الذين قال بعضهم إنهم لم يكن لديهم المجال الكافي للعمل بحرية خلال فترة الأسابيع الأربعة لإقامتهم في الصين، على "ضرورة إجراء تحقيقات أخرى تشمل نطاقاً جغرافياً أكبر"، وذلك نظراً لما كتب عن دور حيوانات أليفة كوسيط في نقل الأمراض المستجدة.