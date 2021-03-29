جهود جديدة تنضم لاستكمال تعويم السفينة الجانحة في السويس

قال بيتر بيردوفسكي الرئيس التنفيذي لشركة بوسكاليس للإذاعة العامة الهولندية اليوم الاثنين إن الأنباء الواردة بخصوص التعويم الجزئي لسفينة الحاويات الضخمة التي تسد قناة السويس طيبة لكن استكمال العملية لن يكون سهلا.

وبوسكاليس هي الشركة الأم لشركة سميت سالفدج التي تساعد في جهود تحريك السفينة الجانحة. وذكر بيردوفسكي أن قاطرة جديدة ستصل وسيجري ضخ المياه أسفل مقدمة السفينة للمساعدة على تحريرها لكن إذا لم تنجح هذه الجهود فمن المحتمل الاضطرار إلى خفض الحمولة.

وأعلنت الشركة المالكة لحاملة الحاويات "إيفر غيفن" الجانحة في قناة السويس منذ ستة أيام أن السفينة "استدارت" لكن لم يتم تعويمها بعد، وفق ما أفاد متحدث وكالة فرانس برس الإثنين.

وقال المتحدث باسم شركة "شوي كيسن" إن السفينة البالغة زنتها أكثر من مئتي ألف طن "عالقة بزاوية 30 درجة نحو القناة" لكنه بات بوسعها التحرك بهامش أكبر.

وأكد أنها "استدارت" لكنها "ليست عائمة بعد".

وأوضح المتحدث أن "11 سفينة جر" تسعى "منذ الصباح" لقطر السفينة.

وقال المتحدث الذي لم يذكر اسمه أن مقدم السفينة تضرر حين علقت في القناة لكنه "لم تتم معاينة أي أضرار إضافية".

