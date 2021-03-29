تضارب الأنباء بشأن تعويم سفينة قناة السويس!

أعلنت الشركة المالكة لحاملة الحاويات «إيفر غيفن» الجانحة في قناة السويس منذ ستة أيام أن السفينة «استدارت» لكن لم يتم تعويمها بعد، وفق ما أفاد متحدث، اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم شركة «شوي كيسن» إن السفينة «عالقة بزاوية 30 درجة نحو القناة لكن تمت حلحلتها» مشيرا إلى أنها «استدارت» لكنها «ليست عائمة بعد».

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من جهتها، قالت هيئة قناة السويس إن عملية إعادة تعويم سفينة الحاويات الضخمة الجانحة في الممر المائي قد بدأت بنجاح وأن عمليات القطر ستستأنف مع ارتفاع المد في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وأضافت الهيئة في بيان أنه تم تعديل مسار السفينة إيفر جيفن بشكل ملحوظ بنسبة 80 بالمئة وأن حركة الملاحة ستستأنف بمجرد توجيه السفينة إلى منطقة الانتظار بالبحيرات.