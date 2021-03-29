العثور على رضيع حي وسط أنقاض عقار منهار بالقاهرة

انتشلت فرق بحث وإنقاذ رضيعاً عمره ستة أشهر حياً من وسط أنقاض مبنى منهار، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا الانهيار إلى 25، بحسب ما ذكر مسؤولون مصريون.

وعثر على والدي الرضيع وشقيقته متوفين، إلا أن الفرق مستمرة في البحث عن شقيقه الأكبر المفقود، بحسب المسؤولين الذين اشترطوا تكتم هوياتهم لأنهم غير مخولين الحديث لوسائل الإعلام.

وكانت حالة الرضيع مستقرة يوم الأحد، بحسب مسؤول من الدفاع المدني.

ولم يتضح على الفور سبب انهيار العقار، وتشكلت لجنة فنية لفحص سلامة هياكل المباني المجاورة، وفق ما ذكر خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

كما أصيب في انهيار المبنى 26 آخرون.