اكتشاف سلالة جديدة لكورونا في بلد أفريقي

في جديد طفرات كورونا، اكتشف العلماء طفرات غير معروفة للفيروس المستجد لدى سياح قادمين من بلد أفريقي.

و ذكرت شبكة "بلومبرغ" أنه تم العثور على السلالة الأكثر تحوراً لفيروس كورونا المستجد حتى الآن لدى مسافرين من تنزانيا، وهو الأمر الذي دفع العلماء إلى المطالبة بمزيد من المراقبة في هذا البلد.



ووفقًا لدراسات أولية، فإن السلالة الجديدة هي الأكثر خطورة من بين المكتشفة إلى الآن. وهذا الفيروس المتحور محصن ضد الأجسام المضادة، وينتقل بسهولة من ناقل إلى آخر.

وسجلت تنزانيا رسميا 509 حالات إصابة بفيروس كورونا، بينها 21 حالة وفاة. ولا توجد المزيد من البيانات حول انتشار "كوفيد-19" في تنزانيا.

ودعت منظمة الصحة العالمية مرارًا وتكرارًا البلد الإفريقي إلى التعامل مع الجائحة بجدية.