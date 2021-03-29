«مقاطع فاضحة» تجبر رئيس وزراء أستراليا على تعديل وزاري

أجرى رئيس الوزراء الأسترالي المحافظ سكوت موريسون، اليوم الاثنين، تعديلاً حكومياً نزع بموجبه من اثنين من أبرز أعضاء حكومته حقيبتيهما الوزاريتين وخفّض مرتبتهما في السلطة التنفيذية، ليذعن بذلك لأسابيع من الضغط الشعبي المتزايد بسبب فضيحتي اغتصاب زعزعتا الحياة الساسية في البلاد.

وقال موريسون إنّه جرّد وزيرة الدفاع ليندا رينولدز والمدّعي العام كريستيان بورتر الذي يشغل منصب كبير المستشارين العدليين للحكومة من حقيبتيهما الوزاريتين ولكنّه أسند إليهما حقيبتين أخريين أقلّ أهمية (الخدمات الحكومية لرينولدز والصناعة والعلوم والتكنولوجيا لبورتر).



