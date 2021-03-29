بالفيديو.. تعويم سفينة قناة السويس العالقة

قالت شركة إنش كيب لخدمات الشحن في تغريدة على «تويتر» إنه تم إعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس إيفر جيفن اليوم الاثنين وإنه يجري حاليا تأمينها.

كانت قناة السويس قد ذكرت في بيان في وقت سابق أنها استأنفت عمليات قطر السفينة.

ونجحت 10 قاطرات عملاقة في تعويم وتحريك سفينة الحاويات العملاقة «إيفر غيفن» الجانحة في قناة السويس منذ يوم الثلاثاء الماضي ما سمح لها بالتحرك.

وكان أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قد أعلن في بيان له فجر اليوم إنه تم بدء مناورات الشد لتعويم السفينة «إيفر غيفن» بواسطة 10 قاطرات عملاقة تعمل من أربعة اتجاهات مختلفة.

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