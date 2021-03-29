بالفيديو.. حريق ضخم في مصفاة نفطية بإندونيسيا

قالت شركة برتامينا الإندونيسية الحكومية للنفط اليوم الاثنين إنها تكافح للسيطرة على حريق ضخم بمصفاة بالونجان التابعة لها في جاوة الغربية مشيرة إلى أن خمسة أصيبوا فضلاً عن إجلاء زهاء 950.

وذكرت تقارير إعلامية، أن الحريق اندلع بعد منتصف الليل بقليل. وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة ضخمة من اللهب كما أمكن سماع دوي انفجار.

وقالت الشركة في بيان إن حريق المصفاة التي تعالج ما يصل إلى 125 ألف برميل يومياً ناتج عن الطقس السيء.

وأوضحت برتامينا "سبب الحريق غير معروف لكن كانت هناك أمطار غزيرة وبرق وقت الحادث".