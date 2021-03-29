بايدن: ما يجري في ميانمار «أمر مروّع»

دان الرئيس الأميركي جو بايدن القمع الدموي «المشين جداً» للمتظاهرين في ميانمار حيث قتلت قوات الأمن أكثر من 100 شخص، بينهم سبعة أطفال على الأقلّ.

وقال بايدن للصحافيين في تصريح مقتضب أدلى به في مسقط رأسه بولاية ديلاوير «إنّه أمر مروّع».

وأضاف «أنه أمر مشين للغاية وبناءً على التقارير التي تلقيتها فقد قُتل عدد كبير من الأشخاص من دون أيّ داعٍ على الإطلاق».