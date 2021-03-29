وصول قاطرة جديدة لتعويم «سفينة قناة السويس»

ذكرت شركة (بي.إس.إم) التي تتولى الإدارة الفنية لسفينة الحاويات العملاقة الجانحة في قناة السويس (إيفر جيفن) في بيان أن قاطرة متخصصة وصلت حديثا ستنضم لجهود تعويم السفينة.

وقال البيان «محاولات أخرى لتعويم السفينة ستستمر هذا المساء متى تكون القاطرة في وضع آمن إلى جانب 11 قاطرة أخرى موجودة بالفعل في الموقع».

وأضاف أن كراكة أخرى ستصل من قبرص بحلول 30 مارس.

في غضون ذلك، تواصل فرق الإنقاذ في القناة جهود التكريك والقطر اليوم لتعويم إيفر جيفن التي تسد الممر المائي المزدحم، لكن مصدرين قالا إن الجهود تعقدت بسبب كتلة صخرية أسفل مقدمة السفينة.

وقالت هيئة قناة السويس في بيان إن الكراكات رفعت حتى الآن حوالي 27 ألف متر مكعب من الرمال حتى عمق 18 مترا وإن أعمال التكريك والشد بالقاطرات ستستمر على مدار الساعة وفقا لظروف المد والجزر واتجاه الرياح.