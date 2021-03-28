الجيش اليمني يتصدى لهجوم «حوثي» على الكسارة

مأرب (وكالات)

كسرت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، أمس، هجوماً واسعاً شنّته ميليشيات «الحوثي» الانقلابية، المدعومة من إيران، في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، وكبّدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، فيما أُصيبت 6 نساء ورجل، أمس، في مخيم «الميل» للنازحين شمال مدينة مأرب، جراء قصف مدفعي شنته الميليشيات على المخيم.

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن عناصر ميليشيات «الحوثي» المهاجمة سقطوا جميعاً بين قتيل وجريح بنيران الجيش الوطني، فيما استهدفت مدفعية الجيش تجمعات أخرى متفرقة للميليشيات، وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة.

واستعاد الجيش عربة مدرعة وأسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية 3 عربات أخرى مدرعة و6 أطقم كانت تحمل تعزيزات من عناصر الميليشيات كانت في طريقها إلى الجبهة، وتم مصرع جميع من كانوا على متنها.

واستهدف طيران التحالف تجمعات «حوثية» في مواقع متفرقة بجبهة الكسارة، وهو ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد منهم.

وفي هذه الأثناء، كشف مصدر محلي، أن ميليشيات «الحوثي» الإرهابية قصفت مخيم «الميل» للنازحين بعدة قذائف مدفعية تساقطت على خيام ومساكن النازحين في المخيم، وأصيب خلاله 6 نساء ورجل بإصابات متفاوتة، بعضهن إصاباتهن خطيرة.

وأشار المصدر إلى أن القصف الهستيري والمتواصل الذي تشنه الميليشيات على مخيمات «الميل» و«الخير» و«تواصل» تسبب بموجة نزوح جماعية من تلك المخيمات إلى مخيم «السويداء» البديل، هرباً من قذائف وصواريخ الميليشيات الإرهابية.

وكانت ميليشيات الحوثي شنت في 21 مارس الجاري قصفاً استهدف النازحين في المخيمات الثلاث بمأرب، بالتزامن مع زيارة منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية المقيم في اليمن للمحافظة.

إلى ذلك، أصدر مكتب حقوق الإنسان في محافظة مأرب، أمس، تقريراً حقوقياً يوثق الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات «الحوثي» الانقلابية بحق المدنيين والممتلكات العامة والخاصة في المحافظة خلال السنوات الست الماضية. وأوضح وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح، في مؤتمر صحفي، أهمية رصد وتوثيق الجرائم «الحوثية»، وإصدار التقارير الحقوقية التي توثق انتهاكاتها المتواصلة بحق المدنيين، لإظهار حقيقة هذه الميليشيات الإجرامية للعالم عبر مختلف القنوات المتاحة.

من جهته، أوضح مدير مكتب حقوق الإنسان بمحافظة مأرب، عبدربه جديع أن التقرير وثق 14 ألفاً و680 انتهاكاً ارتكبتها ميليشيات الحوثي بمأرب خلال الفترة من أغسطس 2014 وحتى ديسمبر 2020، تنوعت بين 12 نوعاً من الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين والمنشآت العامة والخاصة في المحافظة.

وشملت الانتهاكات 615 حالة قتل عمد، طالت مدنيين منهم 146 مدنياً قتلوا بالألغام التي زرعتها الميليشيات في المحافظة و469 مدنياً قتلوا بالصواريخ والمقذوفات «الحوثية» على الأحياء السكنية المكتظة بالسكان بالإضافة إلى إصابة 1512 مدنياً منهم 393 أصيبوا بالألغام و1119 أصيبوا بالصواريخ والمقذوفات المتنوعة.

ورصد فريق الرصد الميداني التابع لمكتب حقوق الإنسان خلال فترة إعداد التقرير 391 حالة اعتقال و109 حالات إخفاء قسري، إضافة إلى 43 حالة تعذيب في سجون الميليشيات في عدة محافظات، فضلاً عن تهجير ونزوح 8912 أسرة من عدة مديريات بمحافظة مأرب.