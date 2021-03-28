مصر تدشّن «الدلتا الجديدة» بمساحة مليون فدان

القاهرة (وام)

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالبدء الفوري في تنفيذ المشروع القومي «الدلتا الجديدة» بمساحة مليون فدان، لتعزيز استراتيجية الدولة المصرية في مجال تكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية حديثة، وتضم مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماعه، أمس، مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء.

من جهة أخرى تلقى الرئيس المصري اتصالاً هاتفياً أمس من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي: إن الاتصال شهد تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لقضية «سد النهضة». ومن ناحية أخرى، أكد الرئيس المصري ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي، التي تساهم في تأجيج الأزمة، مشدداً على ضرورة المساعدة على الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.

وتم التوافق بشأن أهمية تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي.