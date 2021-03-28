الرئيس العراقي يطالب بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة

هدى جاسم (بغداد)

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، إلى ضرورة تأمين إجراء انتخابات نزيهة وعادلة في العراق بمختلف مراحل إجرائها، وبما يبعد الشكوك والهواجس عنها، والتي كانت سبباً في عزوف المواطنين عن المشاركة فيها.

وشدد صالح خلال استقباله رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، وفريق المساعدة الانتخابية في العراق «يونامي» ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، على أهمية الانتخابات المقبلة، باعتبارها «انتخابات مفصلية واستحقاقاً وطنياً».

كما دعا الرئيس العراقي إلى منح فرص متساوية للمرشحين في المشاركة والترشح، لأن هذه العوامل تمثل ركيزة أساسية لإنجاح الانتخابات والانطلاق نحو الإصلاح المنشود.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض الجداول الزمنية والعملياتية الخاصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، والتأكيد على ضرورة إجرائها في موعدها المقرر، والالتزامات والمتطلبات الخاصة بإجراء انتخابات نزيهة وعادلة.

كما تم بحث تكثيف الجهود لاستكمال التسجيل البايومتري للناخبين من أجل ضمان المشاركة الواسعة، وتعزيز دور الأمم المتحدة في دعم العملية الانتخابية وضرورة المراقبة الأممية للانتخابات بما يساهم في نجاح الانتخابات، ويضمن السيادة واحترام القرار المستقل للعراقيين.

وفي هذه الأثناء، وافق مجلس الوزراء العراقي على عدد من مقررات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لاستكمال متطلبات الانتخابات المبكرة، وضمان إجرائها بموعدها المحدد.

وقرر المجلس تأجيل سداد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للرسوم الجمركية الخاصة بالعقود الدولية، التي تبرمها لانتخابات مجلس النواب، وشطبها لاحقا‏ً.

إلى ذلك، أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، أمس، «مخططاً إرهابياً» لاستهداف قضاة محكمة تحقيق بمحافظة كركوك.