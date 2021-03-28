مصر تبدأ مشروع «الدلتا الجديدة» بمساحة مليون فدان

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالبدء الفوري في تنفيذ المشروع القومي «الدلتا الجديدة» بمساحة مليون فدان، وذلك لتعزيز استراتيجية الدولة المصرية في مجال تكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية حديثة، وتضم مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري وعدد من الوزراء.

واطلع الرئيس المصري على التفاصيل كافة ذات الصلة بالدراسات التي أجريت من قبل الفرق البحثية بالجهات المتخصصة، من وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والجهات الأكاديمية، على مساحات الأراضي بالساحل الشمالي الغربي عند منطقة محور الضبعة، والتي أثبتت جاهزية تلك الأراضي للاستصلاح الزراعي، وذلك في إطار المشروع القومي «الدلتا الجديدة» بمساحة مليون فدان زراعي، والذي يضم في نطاقه مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي.

من جهة أخرى تلقى الرئيس المصري اتصالاً هاتفياً اليوم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير بسام راضي إن الاتصال شهد تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لقضية سد النهضة.

ومن ناحية أخرى أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تسهم في تأجيج الأزمة، مشدداً على ضرورة المساعدة على الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.

كما تناول الاتصال تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتم التوافق بشأن أهمية تكثيف الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي.



