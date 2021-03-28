الأردن يمدد حظر التجول لغاية منتصف مايو المقبل

قررت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، تمديد حظر التجول الليلي والاستمرار بإجراءات منع إقامة صلاة الجمعة وقداس الأحد، وغلق الحدائق العامة والمراكز الرياضية إلى منتصف شهر مايو المقبل بعد تسجيل أرقام قياسية لأعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة صخر دودين في مؤتمر صحفي: إن «رئيس الوزراء بشر الخصاونة قرر تمديد العمل بساعات الحظر الليلي، وحظر التجوّل الشامل ليوم الجمعة والقطاعات المغلقة، حتى 15 مايو المقبل».

وحظر التجول الليلي يبدأ من الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي لغاية السادسة صباحا من كل يوم.

وأضاف دودين: إن «رئيس الوزراء قرر كذلك استمرار العمل بقرار إغلاق المنشآت التي تقرّر إغلاقها سابقاً، حتى تاريخ 15 مايو المقبل».

وقررت الحكومة في العاشر من الشهر الحالي منع إقامة صلاة الجمعة وقداس الأحد، وإغلاق الحدائق العامة والمسابح الداخلية والمراكز والأكاديمية والأندية الرياضية والحمامات الشرقية ونوادي الفروسية.

وقال: إن الحكومة ستتخذ الأسبوع الحالي «إجراءات تخفيفية وتحفيزية للاقتصاد» دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب دودين فإن هذه الإجراءات اتخذت بسبب تزايد أعداد الإصابات والوفيات خلال الأسابيع الماضية، و«وصولنا إلى مستويات مقلقة من انتشار هذا الوباء».

ويشهد الأردن منذ أسابيع ارتفاعا في أعداد الإصابات، وسجلت المملكة الأحد 82 وفاة و7183 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 589 ألف حالة و6554 وفاة.



