لقاح مودرنا يصل إلى بريطانيا أبريل المقبل

أكد وزير الثقافة البريطاني، أوليفر دودن، أن بريطانيا تتوقع استلام أول شحنة من لقاح مودرنا المضاد لفيروس كورونا الشهر المقبل وسط تحديات في الإمدادات الدولية.

وأعرب دودن عن ثقته في أن أول لقاحات مودرنا لا تزال في طريقها للوصول في أبريل، وهو ما سيكون بمثابة إغاثة لبرنامج التطعيم الشامل، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا».

ومع ذلك، أعرب عن تشككه في استئناف السفر الدولي غير الضروري وأقر بأن جميع القيود القانونية قد لا تنتهي في يونيو كما هو مأمول، بعدما أثار مستشار حكومي مخاوف بشأن الإلغاء الكامل للقيود.

وأصر دودن على أن برنامج التطعيم لا يزال في طريقه لتحقيق هدف إعطاء جرعة لجميع البالغين بحلول يوليو.

ومع تعاقد الحكومة البريطانية على شراء 17 مليون جرعة، تمت الموافقة على اللقاح الأميركي للاستخدام في بريطانيا، وسيكون ثالث لقاح يتم طرحه بعد أكسفورد/استرازينيكا وفايزر/ بيونتيك.