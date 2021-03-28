بالسجن المشدد.. تغليظ عقوبة ختان الإناث في مصر

شعبان بلال (القاهرة)

وافق البرلمان المصري، اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث لتكون السجن المشدد لمدة خمس سنوات.

وتضمنت التعديلات التي أقرها مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالي، تشديد العقوبة لمن قام بختان أنثى لتكون خمس سنوات، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

بالسجن المشدد.. تغليظ عقوبة ختان الإناث في مصر

وجرمت التعديلات التي انتهى منه مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي وأحالها لمجلس النواب، سلوك كل طبيب أو مزاول لمهنة التمريض يجرى جريمة الختان، وأوجب على المحكمة إغلاق المنشأة الخاصة التى أجريت فيها الجريمة سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلى عالمًا بارتكابها، وإن كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة.

وتنص المادة 242 مكررا من مشروع قانون العقوبات التي وافق مجلس النواب المصري على تعديلها :"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحاق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين".

بالسجن المشدد.. تغليظ عقوبة ختان الإناث في مصر

ووجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة في مصر، التحية لمجلس النواب بعد موافقته على هذه التعديلات، مؤكدة في بيان رسمي أن البرلمان الحالي يحتوي على أكتر كتلة نسائية في تاريخ مصر.