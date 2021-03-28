تسجيل 5271 إصابة جديدة بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الأحد أن 35 عراقياً توفوا جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العراق خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 14 ألفاً و212.

وأوضح بيان لوزارة الصحة والبيئة في العراق إنه تم تسجيل 5271 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 832 ألفاً و428 فيما تم تسجيل 4820 حالة شفاء ليرتفع العدد الكلي لحالات الشفاء إلى 745 ألفاً و935.

وذكرت الوزارة في بيانها أن المراكز الطبية سجلت اليوم 3404 عمليات تلقيح للوقاية من فيروس كورونا ليبلغ إجمالي عدد الذين تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى 19 ألفاً و635.