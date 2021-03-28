الرئيس الإندونيسي يدين بشدة الهجوم الإرهابي على الكاتدرائية

دان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو "بشدة هذا الهجوم الإرهابي". وقال إن "الإرهاب جريمة ضد الإنسانية"، مضيفا "أدعو الجميع لمكافحة الإرهاب والتطرف المناقضين للقيم الدينيّة".

وأصيب 14 شخصا على الأقل بجروح ، اليوم الأحد في هجوم انتحاري استهدف كاتدرائية ماكاسار في شرق اندونيسيا بعد قداس لدى المسيحيين.

وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية أرغو يوونو "كان هناك شخصان على دراجة نارية حين حصل الانفجار عند المدخل الرئيسي للكنيسة، وكان المنفذان يحاولان الدخول الى حرم الكنيسة".

وأضاف "لقد دمرت الدراجة النارية وكان هناك اشلاء، لا نزال نجمع الأدلة ونحاول تحديد جنس المنفذين".

إثر هذا الانفجار القوي الذي وقع قرابة الساعة 10,30 (3,30 ت غ)، كانت أشلاء بشرية منتشرة خارج حرم الكاتدرائية الواقعة في إقليم سيولايسي الجنوبي.وكانت شرطة إقليم سيلاويسي الجنوبي وعاصمته ماكاسار أعلنت في وقت سابق أن انتحاريا على الأقل قتل. ولم تؤكد الشرطة الوطنية هذه المعلومات.

من جهته قال محمد رمضان رئيس بلدية هذه المدينة الساحلية التي تعد 1,5 مليون نسمة "هناك الكثير من الاشلاء البشرية قرب الكنيسة وفي الشارع أيضا".

وأعلنت الشرطة أن عنصر أمن حاول منع الدراجة النارية من دخول حرم الكاتدرائية قبل الانفجار الذي وقع بعد القداس.

وتضررت عدة سيارات قرب الكاتدرائية حيث فرضت الشرطة طوقا أمنيا.



