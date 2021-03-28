قناة السويس: السيسي يأمر بسيناريو جديد بشأن السفينة العالقة

قال رئيس هيئة قناة السويس لقناة إكسترا نيوز المصرية اليوم الأحد إن الرئيس السيسي أمر بالاستعداد لسيناريو تخفيف أحمال السفينة الجانحة في القناة.

وتسد سفينة الحاويات إيفر جيفن القناة منذ يوم الثلاثاء. وكانت فرق الإنقاذ تأمل في تعويمها باستخدام القاطرات وأعمال التكريك دون تخفيف حمولتها.

وقال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الأحد إن الهيئة تبحث إعطاء السفن المتضررة من عرقلة حركة الملاحة في القناة بعض التخفيضات.

وأضاف في تصريحات لقناة العربية "بنفكر ندي السفن العالقة فقط بعض التخفيضات الأخرى بعد ما نخلص موضوع السفينة العالقة".

وأوضح أن القناة تخسر ما بين 13 و14 مليون دولار من الإيرادات اليومية بعد توقف حركة الملاحة بسبب جنوح سفينة الحاويات، مشيرا إلى أن 369 سفينة تنتظر عبور القناة.

وكانت هيئة قناة السويس قالت إن أعمال التكريك والشد بالقاطرات لتعويم السفينة الجانحة التي تسد القناة ستستمر في توقيتات تتلائم مع المد والجذر واتجاه الرياح.

وأضافت الهيئة في بيان أن الكراكات رفعت حتى الآن حوالي 27 ألف متر مكعب من الرمال حتى عمق 18 مترا.

ولا تزال حركة الملاحة معطلة الأحد في قناة السويس لليوم السادس على التوالي، بسبب سفينة الحاويات الضخمة الجانحة في المجرى المائي إلا أن السلطات المصرية باتت على وشك تعويمها مع بدء تحرك دفتها وتحررها بشكل جزئي.