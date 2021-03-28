ارتفاع ضحايا "العقار المنهار" بالقاهرة

أعلنت الحماية المدنية في مصر اليوم الأحد، ارتفاع ضحايا انهيار عقار مأهول بالسكان بشارع جسر السويس في شرق القاهرة إلى 23 قتيلا، و 25 مصابا.

وذكر موقع "بوابة الأهرام" الإلكتروني اليوم أن رجال الحماية المدنية يواصلون جهودهم في البحث لاستخراج ضحيتين من تحت أنقاض المبنى المنكوب.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة أمس السبت بلاغًا في الساعات الأولى بانهيار عقار مكون من 10 طوابق بشارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بشرق القاهرة.

وفرضت قوات الأمن كردونا أمنياً حول المنطقة لحين رفع الأنقاض وانتشال الضحايا، كما تم الدفع بـ20 سيارة إسعاف لموقع الحادث وأوناش للبحث عن الضحايا والمصابين ورفع الأنقاض.