جوازات سفر للحاصلين على التطعيم في اليابان

ذكرت صحيفة نيكي اليابانية، إن اليابان تجهز لإصدار شهادات صحية رقمية لمواطنيها الذين حصلوا على التطعيم ضد فيروس كورونا لتنضم بذلك إلى الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى اتخذت إجراءات مشابهة تهدف إلى تعزيز السفر الدولي.

وقال التقرير إن الشهادة ستدار على تطبيق بالهاتف المحمول مما يتيح لحامله إثبات حصوله على التطعيم عند ركوب طائرة أو دخول فندق