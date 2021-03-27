استثمار حوثي بـ«كورونا» يزيد من تفشي الوباء

صنعاء (وكالات)

كشفت مصادر في صنعاء، أن أحياء العاصمة تشيع بشكل يومي عشرات الجنائز منذ مطلع فبراير الماضي، بسبب جائحة كورونا وسط تكتم ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وعمدت الميليشيات إلى تجميع الناس وحشدهم إلى الشوارع في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، لهدف سياسي دون اعتبار لمخاطر عدوى كورونا ونقله للقرى، مع انهيار القطاع الصحي.

وقالت مصادر طبية في صنعاء، إن المستشفيات تستقبل مئات الحالات المصابة بفيروس كورونا، وإن غرف العناية المُركزة امتلأت بالمرضى، وأصبحت المستشفيات ترفض استقبال الحالات الحرجة لعدم القدرة على استيعاب المزيد من الحالات.

واستهجن الأهالي انشغال الميليشيات بحشد الناس إلى الميادين احتفالاً بما يسمى «يوم الصمود»، وهدر مئات الملايين في لافتات ومطبوعات طائفية باذخة تلطخ شوارع وحيطان عاصمة اليمنيين، في وقت يصارع فيه السكان كورونا والفقر والأزمات.

وقال مواطنون إن الميليشيات الموالية لإيران ترفض الاعتراف بتفشي فيروس كورونا بنطاق واسع في صنعاء وبقية المحافظات، ولم تقم بتشديد الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الوباء، وقامت بجمع الناس وعملت على سرعة نقل العدوى. واتهم مواطنون الميليشيات بعدم اتخاذ أي إجراءات لمنع تفشي وباء كورونا بحظر التجمعات، من أجل استمرارهم بأخذ إتاوات من أصحاب الصالات والمطاعم، والحدائق.