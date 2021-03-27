«العالمي للتسامح والسلام» يوقع مذكرة تفاهم مع المركز الكاثوليكي للسينما في مصر

القاهرة (وام)

وقع معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، مذكرة تفاهم وعمل مشترك بهدف تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجانبين بمجالات نشر القيم السامية للتسامح والسلام، وذلك بمقر المركز بالقاهرة.

وأشاد الجروان خلال حفل التوقيع الذي حضره الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير الدولة لدى مصر، وعدد من السفراء والسياسيين والفنانين بحهود المركز الكاثوليكي للسينما كأهم وأقدم هيئة تابعة للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، معنية بنشر الثقافة الإنسانية للفن السينمائي، متمنيا أن تكون هذه المذكرة فاتحة لمزيد من التعاون في مجال دعم التسامح.

من جانبه، أشاد الدكتور حمد سعيد الشامسي بجهود المجلس العالمي للتسامح والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأكد أن مذكرة التفاهم ستشكل دافعاً قوياً نحو تحقيق أهداف نشر التسامح والسلام.