141 قتيلاً حصيلة هجمات إرهابية بالنيجر الأسبوع الماضي

نيامى (أ ف ب)

ارتفعت حصيلة ضحايا الهجمات المسلّحة، التي شنّها إرهابيون، الأحد الماضي، ضد قرى في النيجر إلى 141 قتيلاً، حسبما أعلنت الحكومة أمس.

وكانت الحصيلة الأخيرة تشير إلى مقتل 137 شخصاً في الهجمات الإرهابية الأكثر دموية في النيجر منذ سنوات، والتي وقعت في منطقة تاهوا القريبة من الحدود مع مالي.

وقال وزير داخلية البلاد ألكاشي الهدا، بعد زيارة إحدى القرى: «التقينا السكان ضحايا هذه الهجمات الهمجية، حيث قُتل رجال ونساء وأطفال».

وأفاد، خلال مقابلة بثّها التلفزيون الرسمي، بأنّ هذه الهجمات قد تشكل «مخاطر كبيرة لحصول نزاع بين المجتمعات في هذه المنطقة». وكان مسؤول محلي أفاد في وقت سابق بأن «مسلحين وصلوا على متن دراجات نارية وأطلقوا النار على كل شيء يتحرك».

والمناطق المستهدفة تقع في منطقة تاهوا القريبة من تيلابيري، وكلتاهما قريبتان من الحدود مع مالي.

ومنطقة تيلابيري تقع في منطقة معروفة بـ«الحدود الثلاثة» عند تخوم النيجر ومالي وبوركينا فاسو، والتي تتعرض بانتظام لهجمات إرهابية.