43 جريحاً في انفجار سيارة مفخخة في كولومبيا

جرح 43 شخصاً في كولومبيا في انفجار سيارة مفخخة أمام بلدية كورينتو في جنوب غرب البلاد على ما أعلنت الحكومة السبت ناسبة هذا الهجوم إلى منشقّين عن ميليشيا القوات المسلحة الثورية الكولومبية السابقة (فارك).

وقال وزير الدفاع دييغو مولانو السبت "أصيب 43 شخصاً وهم يعالجون في المستشفيات، 17 أصيبوا بدوار و20 جروحهم طفيفة فيما ستة جروهم خطرة".

وأوضح مسؤول في البلدة لوكالة فرانس برس، أن بين جرحى الانفجار الذي وقع الجمعة 13 موظفاً رسمياً وامرأتين.

وأضاف وزير الدفاع أن "هذا الاعتداء (..) الغاشم ضد المدنيين وفي هذه الحالة ضد مؤسسة عامة مثل البلدية هو عمل إرهابي" ناسباً الهجوم إلى مجموعة من المنشقين عن فارك.

ورفض بعض المتمردين المنشقين توقيع اتفاق السلام الذي أبرم العام 2016 ووضع حداً لنزاع مسلح استمر أكثر من نصف قرن بين السلطات وميليشيا فارك.



