إيطاليا تسجل 24 ألف إصابة جديدة بكورونا



أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 380 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم السبت مقابل 457 في اليوم السابق بينما انخفض العدد اليومي للإصابات الجديدة بشكل طفيف إلى 23839 بعد أن كان 23987 في اليوم السابق.

وأجرت السلطات حوالي 357154 اختباراً لـ«كوفيد-19» في غضون 24 ساعة، مقارنة بعدد 354982 في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 107636 وفاة مرتبطة بـ«كوفيد- 19» منذ ظهوره في فبراير شباط من العام الماضي في ثاني أعلى عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى معدل في العالم. وسجلت إيطاليا 3.5 مليون إصابة حتى الآن.

وبلغ عدد المرضى بـ«كوفيد- 19» في المستشفيات، من دون حساب الموجودين في وحدات العناية المركزة، 28621 اليوم السبت، ارتفاعاً من 28472 في اليوم السابق.

وجرى تسجيل 264 حالة دخول جديدة إلى وحدات العناية المركزة، بانخفاض من 288 يوم الجمعة. وبلغ العدد الإجمالي لمرضى العناية المركزة 3635 مقابل 3628 أمس.



