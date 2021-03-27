زلزال بقوة 5,6 درجة في البحر الأدرياتيكي

وقع زلزال بلغت قوته 5,6 درجة على مقياس ريختر السبت في البحر الأدرياتيكي وشعر به سكان الجزء الأكبر من جنوب إيطاليا من دون أن يؤدي إلى سقوط ضحايا أو تسجيل أضرار مادية كبيرة على ما أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء وأجهزة الإغاثة.

وسجلت الهزة التي شعر بها سكان بوليا وابروتسو وصولا إلى نابولي عند الساعة 13,47 (12,47 ت غ) على عمق خمسة كيلومترات تحت مياه البحر.

وأوضحت فرق الإنقاذ في تغريدة "حتى الآن لم نبلغ بأي أضرار أو بطلب مساعدة".

وفي 2009 قتل أكثر من 300 شخص في مدينة لاكويلا ومنطقتها في وسط إيطاليا. وقد وقعت الحصيلة نفسها من القتلى خلال زلزال ماتريتشي في 2016.

وتقع إيطاليا بين الصفيحتين الأورو-آسيوية والإفريقية وهي تواجه خطراً زلزالياً مرتفعاً في جزء كبير من أراضيها.



