ألمانيا: 100 ألف عيادة طبية لتقديم لقاح كورونا مايو المقبل



أبدى وزير الصحة الألماني ينس شبان قناعته بأن ما بين 80 و100 ألف عيادة طبية ستكون قادرة على تقديم التطعيمات ضد فيروس كورونا مع نهاية أبريل أو بداية مايو المقبل.

وأضاف شبان، اليوم السبت، خلال مناقشة عبر الإنترنت نظمتها الحكومة الألمانية ليطرح المواطنون أسئلتهم عليها، أنه بعد عيد الفصح سيبدأ أطباء الأسرة أيضاً في المشاركة في حملة التطعيمات.

وحالياً يقوم الممارسون العامون فقط بالتطعيم وفقاً لنماذج مشروع التطعيم.

وسيتم في البداية مشاركة ما يصل إلى خمسين ألف عيادة طبية للتوسع في خطة تشمل جميع أطباء الممارسة العامة، كما أوضح شبان.

وقال شبان إن أطباء الأسرة ستكون لهم الأولوية في ذلك على الأطباء الآخرين.

وذكر شبان بشأن التطعيمات المتاحة: "لا يسعني إلا أن أدعو إلى الصبر، كما أن الوقت المتاح محدود"، مشيراً إلى أنه يرى من الصعب تطعيم العاملين الشباب بالشركات طالما لم تتم حماية الأكبر سنّاً.

وأوضح شبان أن مراكز التطعيم ستظل تمارس عملها إلى جانب العيادات الطبية المختلفة، "فكلاهما له الحق في ذلك.



