جونسون يسعى لتخفيف الإغلاق في بريطانيا

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن مخاوفه من احتمالات ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا، لكنه قال في الوقت ذاته إنه لا يرى «أي شيء على الإطلاق في البيانات» يدعو لوقف تخفيف الإغلاق.

وأقر رئيس الوزراء بأن الحالات يمكن أن تتصاعد مرة أخرى مع تخفيف القيود، مع انتهاء أمر «البقاء في الداخل» في ويلز والسماح بتجمعات أكبر في الأماكن المفتوحة في إنجلترا اعتباراً من يوم الاثنين، وفقاً لوكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا».

وقال جونسون اليوم السبت إن «الفارق الرئيسي» هذه المرة هو أن الزيادة في معدل الانتشار يجب أن «تخفف بشكل كاف» من خلال إعطاء اللقاحات بنجاح.

وأوضح أن بلاده ستمضي قدماً في سبيلها لرفع الإغلاق وإعادة فتح الاقتصاد، بعد ما حققته من نجاح في برنامج التطعيم ضد مرض «كوفيد-19».

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جونسون قوله أمام أعضاء الحزب المحافظ، الذي ينتمي إليه، اليوم السبت، «لا أرى في البيانات شيئاً على الإطلاق يثنيني عن الاستمرار في خارطة الطريق صوب الحرية، وإعادة فتح اقتصادنا، والعودة إلى الحياة التي نعشقها».

وقال رئيس الوزراء: «نجري بعضاً من التغييرات المهمة التي سنكون بحاجة إليها عندما ينتعش اقتصادنا في وقت لاحق العام الجاري، ولدي ثقة مطلقة أنه سينتعش بقوة».



