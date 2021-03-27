مصر: الأحوال الجوية ليست السبب الرئيسي لجنوح السفينة

قال مدير هيئة قناة السويس أسامة ربيع السبت، إن سوء الأحوال الجوية لم يكن السبب الرئيسي لجنوح سفينة الحاويات الضخمة بالمجرى المائي.

وقال في مؤتمر صحفي في مدينة السويس «لم تكن الرياح والعاصفة الترابية السبب الرئيسي في جنوح السفينة، لكن هذا ما في يدنا الآن.. وقد يكون السبب خطأ فنياً أو خطأً شخصياً.. سيظهر كل ذلك في التحقيقات».

وأضاف «لا أظن أنها حادثة متعمدة، وقد طلبنا من ربان السفينة التحفظ على جميع الوثائق المكتوبة والمصورة والمسجلة، لحين إتمام التحقيقات بعد تعويم السفينة».

وتابع «كنا متفائلين للغاية بالأمس والسفينة كانت تتجاوب... وربما ننتهي اليوم أو غداً، معتمدين على الموقف الحالي وسرعة المد والجزر».

جنحت سفينة الحاويات «إم في إيفر غيفن»، التي تُعد أطول من أربعة ملاعب لكرة القدم، بالعرض في مجرى قناة السويس منذ صباح الثلاثاء، ما أدى إلى عرقلة حركة الملاحة لليوم الخامس في الاتجاهين في المجرى المائي البالغ الأهمية.

وأدى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل يضم أكثر من 300 سفينة كانت بصدد عبور القناة البالغ طولها 193 كيلومتراً، ما تسبب بتأخير بالغ في عمليات تسليم النفط ومنتجات أخرى.

وقدّر ربيع الخسائر اليومية لقناة السويس بسبب تعطل الملاحة بما بين 12 و14 مليون دولار.

وأوضح ربيع، خلال مؤتمر السبت، أن موقع جنوح السفينة ليس قناة السويس الجديدة «كما يُزعم»، وإنما بداية المدخل الجنوبي لقناة السويس الأصلية.

وعن عملية التعويم، قال ربيع، إن هناك حالياً 14 قاطرة تعمل على تعويم السفينة بعد انتهاء عمليات التجريف، مشيراً إلى أن المعدات والآلات المستخدمة تابعة لهيئة قناة السويس.



