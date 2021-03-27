رئيس الوزراء المصري: حادث جنوح السفينة "استثنائي"

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم السبت أن حادث جنوح السفينة العملاقة بقناة السويس هو حادث استثنائي.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي اليوم، إن هذه سفينة من أكبر الحاويات وهيئة قناة السويس تعاملت على الفور مع الموقف.

وأضاف أنه تمت الاستعانة بكافة الإمكانات المتاحة وكذلك الخبرات الدولية للتعامل مع السفينة، واليوم سيكون هناك مؤتمر صحفي لرئيس هيئة قناة السويس، لشرح الوضح الحالي وما تم به.

وقدم مدبولي الشكر لكل الدول والجهات الدولية التي عرضت المساعدة على مصر.