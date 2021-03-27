مصابون في انفجار سيارة مفخخة بكولومبيا

أصيب 16 شخصا على الأقل في انفجار سيارة مفخخة في غرب كولومبيا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وكان معظم الجرحى من موظفي بلدية كورينتو في مقاطعة كاوكا، وتم نقل شخصين على الأقل أصيبا بجروح خطيرة إلى مدينة كالي، وفقا لتقارير كولومبية.

وقال الرئيس إيفان دوكي في رسالة بالفيديو "لن نتوقف عن ملاحقة الإرهاب حيث نجده".

وعانت كولومبيا لأكثر من 50 عامًا من نزاع مسلح.

ووقعت أكبر جماعة متمردة اتفاق سلام تاريخي في عام 2016.