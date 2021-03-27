الولايات المتحدة تعرض المساعدة لتعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

أعلنت الولايات المتحدة عن جاهزيتها لمساعدة مصر في محاولة تعويم سفينة حاويات ضخمة تغلق منذ الثلاثاء ممر قناة السويس المائي، وذلك بواسطة فريق من خبراء البحرية الأميركية الذين يمكن نشرهم بسرعة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي "في إطار حوارنا الدبلوماسي النشط مع مصر، عرضنا على السلطات المصرية مساعدة الولايات المتحدة في محاولة إعادة فتح القناة".

وأضافت "نحن نتشاور مع شركائنا المصريين حول أفضل السبل لدعم جهودهم"، واصفة هذه المشاورات بأنها "مستمرة".

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية الكابتن بيل أوربان إنهم على استعداد للتحرك في حال طلب منهم ذلك.

وأكد في بيان "عرضنا مساعدة مصر ونحن على جاهزية للقيام بذلك، ونتطلع لدعم أي طلب محدد نتلقاه"، مضيفا "نحن نواصل مراقبة الوضع وتقييمه".



وبحسب مسؤول أميركي في وزارة الدفاع طلب عدم كشف هويته، فقد عرضت واشنطن إرسال فريق من خبراء البحرية للمساعدة.

وقال إنه في حال تقدمت مصر بطلب رسمي يمكن للفريق أن يتحرك.

وأشار المسؤول الى انه حتى هذه اللحظة لم تصدر أي موافقة على خطوة من هذا النوع.