الكاظمي: تأجيل القمة الثلاثية مع القاهرة وعمان

هدى جاسم (بغداد)

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، تأجيل القمة الثلاثية المرتقبة التي تجمع العراق مع مصر والأردن في بغداد إلى «القريب العاجل».

وقال الكاظمي، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نعزي جمهورية مصر العربية بالمصاب الأليم جراء حادثة اصطدام القطارين، داعين بالرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين».

‏وأضاف: «تضامناً مع فاجعة إخواننا، نعلن تأجيل القمة الثلاثية في بغداد إلى القريب العاجل، مع عقد اجتماع الأسبوع المقبل لوزراء خارجية البلدان الثلاثة لتحديد موعد جديد لانعقادها».