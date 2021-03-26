البنك الدولي: السودان مؤهل لمنح بملياري دولار بعد تسوية متأخراته

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أعلن البنك الدولي أمس، أن السودان قام بتسديد متأخراته ما يتيح إعادة مشاركته الكاملة مع مجموعة البنك بعد ما يقرب من ثلاثة عقود، ويمهد الطريق أمامه للحصول على منح بقيمة نحو ملياري دولار.

وقال البنك الدولي في بيان «من خلال تسوية متأخراته أتم السودان أيضاً خطوة رئيسة لتلقي إعفاء شامل من الديون الخارجية في إطار مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون».

وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس في البيان «يعد هذا إنجازاً في وقت يحتاج فيه السودان إلى مساعدة العالم لدعم تقدمه التنموي». وأضاف أن «الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن بما في ذلك تسوية المتأخرات وتوحيد سعر الصرف ستضع السودان على طريق تخفيض كبير للديون وإنعاش اقتصادي وتنمية شاملة». وأعرب عن تقديره لدور حكومة الولايات المتحدة في تسهيل عملية تصفية المتأخرات للمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، فيما أشاد بحكومة السودان بالتزامها بالإصلاح.

وأعرب محللون سودانيون في تصريحات لـ«الاتحاد» عن تفاؤلهم بالتطورات الاقتصادية المتلاحقة في السودان، التي قالوا إنها ستنعكس بشكل إيجابي على معالجة الأزمات الحادة التي يعاني منها الاقتصادي السوداني، بما ينعكس على تحسن الأحوال المعيشية.

وأشار المحللون إلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة السودانية مما يقرب الخرطوم من الإعفاء من ديونها، البالغة نحو 60 مليار دولار، ودعم المرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطي المنشود.