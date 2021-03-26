البرد يحصد أرواح أربعة سوريين في لبنان

توفي أربعة لاجئين سوريين جراء البرد في منطقة جبلية في شرق لبنان، خلال محاولتهم الوصول إلى الحدود.

وأفاد مصدر في الدفاع المدني اللبناني في شرق البلاد عن فقدان أثر السوريين الأربعة، وهم امرأتان وطفلان، قبل ثلاثة أيام، إلى أن تم العثور عليهم اليوم في منطقة جرود منطقة عيناتا- عيون أرغش، الواقعة على بعد نحو ستين كيلومتراً من الحدود السورية.

وقال محافظ منطقة بعلبك الهرمل بشير خضر على "تويتر" إن العثور عليهم تمّ "بعد جهود مضنية لفرق الدفاع المدني والجيش وقوى الأمن"، مشيراً إلى أنهم "توفوا بسبب البرد القارس".

وأشار إلى أنه سيتم التحقيق مع لبناني كان برفقتهم لتحديد ما إذا كانوا توفوا خلال عملية "تهريب".

وكان السوريون الأربعة، وفق المصدر من الدفاع المدني "في طريقهم إلى سوريا". وأوضح أنه "خلال الرحلة، بدأت العاصفة ونزل الأربعة من السيارة التي كانت تقلهم للمتابعة سيراً على الأقدام، وفقد أثرهم من ذلك الحين".

وأشار إلى أن الطفلين في السابعة والثامنة من العمر.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن المدير الإقليمي للدفاع المدني بلال رعد تأكيده أن "البرد القارس" هو سبب الوفاة.

وتكرّر في السنوات الأخيرة وقوع حوادث مماثلة. ففي يناير 2018، توفي 17 سورياً جراء البرد أثناء عبورهم من سوريا إلى لبنان.