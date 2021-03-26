كشف أسباب حادث تصادم «قطاري سوهاج»

كشفت هيئة سكك حديد مصر عن أسباب حادث تصادم قطارين في سوهاج بصعيد مصر الذي راح ضحيته، اليوم الجمعة، 32 شخصاً، إضافة إلى عشرات المصابين.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن السبب في وقوع الحادث يرجع إلى قيام مجهولين بسحب مكابح الطوارئ لبعض عربات أحد القطارين، ما نتج عنه توقفه واصطدام القطار الآخر به من الخلف.

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وجاء في البيان أنه «تم فتح بلف الخطر (مكابح الطوارئ) بمعرفة مجهولين لبعض عربات قطار رقم 157 مميز المتجه من الأقصر إلى الاسكندرية ما بين محطتي المراغة وطهطا. وعليه، توقف القطار».

وأضاف البيان أنه «في هذه الأثناء وفي تمام الساعة 11:42 (بتوقيت القاهرة)، اصطدم قطار 2011 مكيف أسوان-القاهرة بآخر عربة بقطار 157 ما أدى إلى انقلاب عدد 2 عربة من القطار المتوقف على السكة وانقلاب جرار قطار 2011 وعربة القوى، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات والوفيات».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، في بيان «عن وفاة 32»، وإصابة 91 آخرين في حادث التصادم بمركز طهطا، بمحافظة سوهاج التي تبعد نحو 450 كلم عن العاصمة القاهرة جنوبًا.