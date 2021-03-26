"التحالف" يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط في المملكة العربية السعودية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأضاف التحالف أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تستمر في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدا "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية".