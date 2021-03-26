دراسة تكشف خبراً ساراً عن لقاح كورونا

كشفت دراسة بريطانية جديدة، اليوم الجمعة، أن جرعة واحدة من لقاح فايزر المضاد لمرض كوفيد-19 توفر استجابة مناعية مماثلة لتلك الناتجة عن العدوى.

كما يمكن أن توفر الجرعة الواحدة من اللقاح حماية من السلالات الجديدة للأشخاص الذين سبق لهم الإصابة بالفيروس.

وقررت بريطانيا في ديسمبر تمديد الفترة بين جرعتي اللقاح في برنامجها للتطعيم إلى ما يصل إلى 12 أسبوعاً، حيث يقول مسؤولون إنهم واثقون في تحليلهم الذي خلص إلى أن الجرعة الأولى من لقاحي «فايزر» و«أسترازينيكا» توفران بعض الحماية.

وخلصت الدراسة، التي أجرتها جامعتا شيفيلد وأكسفورد بدعم من الاتحاد البريطاني لعلم مناعة فيروس كورونا، وأعلنت اليوم الجمعة، أن 99 بالمئة من الأشخاص تتولد لديهم استجابة مناعية قوية بعد جرعة واحدة من لقاح «فايزر-بيونتك».

وركزت الدراسة على الأطقم الطبية، خاصة النساء ممن تلقوا جرعة واحدة من لقاح «فايزر».