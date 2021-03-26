لبنان يكشف وجود مواد نووية خطرة في منشآت نفطية

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، اليوم الجمعة، أن تقرير شركة خاصة أشار إلى وجود مواد كيميائية خطرة في منشآت نفطية في الزهراني بجنوب البلاد.

ونقل بيان صادر عن المجلس الأعلى للدفاع عن دياب قوله، إن الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية راجعت تقرير شركة "كومبيليفت" الألمانية وخلصت إلى أن "هذه المواد هي مواد نووية عالية النقاوة ويشكل وجودها خطراً".

وأضاف دياب، في البيان، أن الأمر يحتاج للمناقشة الفورية وينبغي التعامل معه على وجه السرعة.

وشهد مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت يوم 4 أغسطس الماضي انفجاراً هائلاً نجم عن تخزين مواد كيميائية خطرة في ظروف غير مناسبة. أدى الانفجار إلى مقتل 200 شخص وإصابة الآلاف وتضرر جزء كبير من المساكن والبنايات في بيروت. كما تسبب في استقالة حكومة دياب.