السيسي يتعهد بمعاقبة من تسبب في حادث "قطاري سوهاج"

تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، بجزاء رادع لكل من تسبب في حادث قطاري سوهاج الذي أسفر عن 32 قتيلاً.

ونعى السيسي ضحايا الحادث المؤلم.

وقال الرئيس المصري، عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، «وجّهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة. على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة».

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كما وجّه الرئيس المصري بتشكيل لجنه من الرقابة الإدارية والهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية وكليه الهندسة للتحقيق فى حادث قطاري سوهاج.

أدى الحادث أيضاً إلى إصابة 91 شخصاً، بحسب حصيلة جديدة لوزارة الصحة. كانت الوزارة أفادت، في حصيلة سابقة، أن 84 شخصاً أصيبوا بجروح جراء الحادث.